Pkw von Firmengelände entwendet – Polizei sucht Zeugen in Schweinfurt

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Am Donnerstagabend wurde von dem Gelände einer Reinigungsfirma ein Transporter im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Die Schweinfurter Polizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise.

Dem Sachstand nach betrat der Unbekannte am Donnerstagabend, gegen 18:40 Uhr, das Gelände in der Silbersteinstraße und überprüfte an mehreren Fahrzeugen ob diese offen sind. Bei einem weißen Peugeot Rifter wurde der Täter fündig. Der Fahrzeugschlüssel befand sich in dem Transporter, sodass der Mann mit dem Fahrzeug wegfahren konnte.

Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet.

Die Polizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und Spuren gesichert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09721/202-0 bei der Polizei Schweinfurt zu melden.