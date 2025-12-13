Pkw während der Fahrt in Brand geraten

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Am Donnerstag geriet ein VW während der Fahrt in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, aber einen Totalschaden nicht verhindern. Die Fahrerin hatte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Gegen 19:40 Uhr hatte eine VW-Fahrerin im Bereich der Hanauer Straße Rauch festgestellt, der aus den Lüftungsöffnungen ihres Autos in den Innenraum kam. Die 38-jährige Deutsche stellte den Wagen unverzüglich in einer Haltebucht ab und informierte die Feuerwehr. Diese konnte den aus unbekannter Ursache in Brand geratenen Wagen zwar löschen, aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro nicht mehr verhindern.