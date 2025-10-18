Auto IU

PKW wendet auf B469 – 61-Jähriger mit über einem Promille unterwegs

18. Oktober 2025Letztes Update 18. Oktober 2025
Symbolbild: 2fly4
OBERNBURG A. MAIN – Ein 61-jähriger deutscher PKW-Fahrer hat am Donnerstag gegen 10:30 Uhr auf der B469 einen Verkehrsunfall verursacht, der glücklicherweise glimpflich ausging.

Der Mann, der in Richtung Miltenberg unterwegs war, wendete im Baustellenbereich kurz nach Eisenbach plötzlich und fuhr anschließend entgegen der Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand weiter, wobei es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden PKW kam. Verletzt wurde niemand.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Obernburger Polizei Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der 61-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen; gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

