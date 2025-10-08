Auto IU
PKW wird Opfer von Graffiti-„Künstlern“ – 1.000 Euro Schaden
OCHSENFURT – Eine unbekannte Person hat in der Zeit von Donnerstag (02.10.2025) bis Sonntagabend (05.10.2025) einen grauen Opel PKW, der auf einem Parkplatz an der Südtangente am Bahnhof abgestellt war, mit schwarzer Farbe beschmiert. Die geschädigte Besitzerin stellte bei ihrer Rückkehr einen Schriftzug auf der Motorhaube fest. Der durch die Sachbeschädigung entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.
Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 09331/87410 zu melden.
