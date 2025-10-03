PKW zerkratzt – Gibt es Zeugen am Deutschhof?

SCHWEINFURT / DEUTSCHHOF – In der Zeit von Dienstag, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 12:00 Uhr, wurde in der Feuerbergstraße ein geparkter Audi beschädigt. Der unbekannte Täter zerkratzte den Lack auf der gesamten Fahrerseite. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.