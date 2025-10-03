Auto IU

PKW zerkratzt – Gibt es Zeugen am Deutschhof?

3. Oktober 2025Letztes Update 3. Oktober 2025
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT / DEUTSCHHOF – In der Zeit von Dienstag, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 12:00 Uhr, wurde in der Feuerbergstraße ein geparkter Audi beschädigt. Der unbekannte Täter zerkratzte den Lack auf der gesamten Fahrerseite. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. Oktober 2025Letztes Update 3. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)