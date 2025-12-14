Plätzchenduft und gelebte Vielfalt im Mehrgenerationenhaus Haßfurt
HASSFURT – Im Mehrgenerationenhaus (MGH) Haßfurt fand am vergangenen Mittwoch das traditionelle weihnachtliche Plätzchenbacken des MGH-Sprachcafés statt. Die Aktion brachte Menschen unterschiedlicher Herkunft, Altersgruppen und mit Beeinträchtigungen zusammen und diente als lebendiger Ort der Integration und Inklusion.
Das MGH-Sprachcafé ist seit vielen Jahren ein Treffpunkt, an dem Neuankömmlinge und Einheimische ins Gespräch kommen, die deutsche Sprache üben und durch gemeinsame Aktivitäten wie Kochen oder Backen Brücken bauen.
Integration und Inklusion Hand in Hand
Besonders hervorgehoben wird die langjährige Teilnahme der Lebenshilfe Haßfurt an der Miteinander-Aktion, die zu einem festen Bestandteil des Jahresprogramms geworden ist. Die Kooperation zeigt, wie Inklusion und Integration durch Offenheit und Begegnung auf Augenhöhe im Alltag gelingen.
Während des Nachmittags wurde nicht nur Teig geknetet, gebacken und genascht, sondern die Teilnehmenden konnten auch Plätzchentüten bemalen und bunte Weihnachtskugeln gestalten, die sie als kleine Erinnerung mit nach Hause nahmen.
Das Angebot wurde durch das Sonderprogramm „Zusammenhalt fördern, Integration stärken“ des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales unterstützt.
