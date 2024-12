Plätzchenduft und Wichtelfreude – Familienevent im Mehrgenerationenhaus Haßfurt

HAßFURT – Im Dezember lud das Mehrgenerationenhaus (MGH) Haßfurt zu einem besonderen vorweihnachtlichen Event ein: Beim „Backzauber in der Wichtelwerkstatt“ kamen Eltern und Kinder zusammen, um die Adventszeit gemeinsam zu genießen. Die Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches Programm, das kreatives Backen und Basteln mit einer stimmungsvollen weihnachtlichen Atmosphäre verband.

Unter der Leitung der Elternbegleiterinnen Marika Philipp und Martina Lüdtke konnten Familien an verschiedenen Stationen aktiv werden. Während an der einen Station liebevoll Plätzchen gebacken und verziert wurden, entstanden an anderen Tischen festliche Weihnachtsdekorationen. Hand in Hand arbeiteten Eltern und Kinder zusammen, schufen kleine Kunstwerke und teilten dabei die Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest.

Ein besonderes Highlight des Nachmittags war der Besuch eines Weihnachtswichtels, der die Kinder mit einem prall gefüllten Sack voller Süßigkeiten überraschte. Strahlende Gesichter und leuchtende Augen waren der Dank für diesen zauberhaften Moment in der Wichtelwerkstatt.

Das Angebot fand im Rahmen des ESF-Plus Programms „ElternChanceN – Mit Elternbegleitung Eltern stärken“ statt und wurde durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert. Ziel der Veranstaltung war es, Familien einen Raum für gemeinsame Aktivitäten zu bieten und die Bindung zwischen Eltern und Kindern zu stärken.

Die teilnehmenden Familien zeigten sich begeistert von der kreativen und entspannten Atmosphäre. Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt plant bereits, ähnliche Formate auch zukünftig anzubieten, um Familien in der Region weiterhin wertvolle, verbindende Erlebnisse zu ermöglichen.