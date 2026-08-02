Plätzle am Garitzer Kreisel offiziell eröffnet

BAD KISSINGEN – Mit der offiziellen Eröffnung des neuen „Plätzle“ am Westring nahe dem Garitzer Kreisel ist in Bad Kissingen ein moderner Treffpunkt für Sport, Spiel und Begegnung entstanden. Zahlreiche Familien, Kinder und Jugendliche nutzten am Freitagnachmittag die Gelegenheit, die neue Freizeitanlage erstmals ausgiebig auszuprobieren. Besonders der Pumptrack entwickelte sich schnell zum Publikumsmagneten.

Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel zeigte sich bei der Eröffnung erfreut über das neue Angebot: Mit dem „Plätzle“ stehe nun ein attraktiver Ort für Sport, Skaten und gemeinsames Freizeitvergnügen zur Verfügung.

Die Fläche wurde bereits in früheren Jahren als Skaterpark und Bolzplatz genutzt, war jedoch zuletzt deutlich in die Jahre gekommen. Im Zuge des Umbaus des Garitzer Kreisels wurde das Gelände neu gestaltet. Grundlage dafür waren die Ideen und Wünsche von Kindern und Jugendlichen, die sich im Rahmen einer Bürgerbeteiligung eingebracht hatten.

Insgesamt wurden rund 650.000 Euro in das Projekt investiert. Die Stadt Bad Kissingen trägt den Großteil der Kosten. Weitere 250.000 Euro stammen aus dem LEADER-Förderprogramm der Europäischen Union und des Freistaats Bayern, das über den Landkreis Bad Kissingen abgewickelt wird.

Landrat Mario Götz betonte, dass mit der LEADER-Förderung Projekte ermöglicht werden, die den Landkreis langfristig bereichern. Die neue Freizeitanlage sei ein gelungenes Beispiel dafür, wie aus einer guten Idee und engagierter Bürgerbeteiligung ein generationenübergreifender Treffpunkt entstehen könne.

Für Unterhaltung sorgte bei der Eröffnung Pumptrack-Profi Julian Steiner, der sein Können präsentierte und Kindern sowie Jugendlichen in einem Workshop Tipps gab. Auch eine Fußballaktion des SV Garitz, kostenlose Eis-, Getränke- und Zuckerwatteangebote sowie eine Chill-out-Area mit Musik und Sitzsäcken kamen bei den Besucherinnen und Besuchern gut an.

Die neue Freizeitanlage bietet zahlreiche Möglichkeiten für Bewegung und Freizeit. Neben einem Pumptrack gehören ein Multifunktionsspielfeld, Kletter- und Calisthenics-Anlagen, Basketballkörbe, eine Tischtennisplatte, ein barrierefreies Karussell sowie weitere Spiel- und Bewegungsangebote zur Ausstattung. Sitzgelegenheiten, ein Trinkbrunnen und neu gepflanzte schattenspendende Bäume runden das Angebot ab.