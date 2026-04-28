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Plamena Doycheva läuft unterfränkischen Rekord bei Bahneröffnung

28. April 2026Letztes Update 28. April 2026
Plamena Doycheva läuft unterfränkischen Rekord bei Bahneröffnung
140 Kinder warteten mit ihren Eltern voller Vorfreude auf die Siegerehrungen der Kinderleichtathletik. - Foto: Eva Baunach
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SCHWEINFURT – Traumwetter, eine Rekordbeteiligung und eine historische sportliche Bestmarke prägten die landesoffene Bahneröffnung der Leichtathleten in Schweinfurt.

Knapp 450 Teilnehmer aus 44 Vereinen fanden sich im Stadion ein, wobei insbesondere die Kinderleichtathletik der unter Zehnjährigen mit 140 jungen Talenten einen neuen Teilnehmerrekord aufstellte. In diesem Rahmen wurden erstmals auch die unterfränkischen Meisterschaften in den langen Bahnläufen ausgetragen.

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Die herausragende Leistung des Tages erbrachte Plamena Doycheva (FC Schweinfurt 05). In der Altersklasse W12 sicherte sie sich über 2000m in einer Zeit von 7:03,72 min den Titel und verbesserte damit den seit 2003 bestehenden unterfränkischen Rekord um beeindruckende drei Sekunden.

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Weitere Erfolge der regionalen Athleten:

  • Meistertitel: Amelie Hümmer (FC, U18) siegte über 3000m in 12:12,81 min.

  • Starke Bestzeiten: Simon Baunach (DJK, M15) lief über 3000m in 10:07,18 min auf den zweiten Platz.

  • Dreifacherfolg: Matteo Warmuth (FC, M15) und Samuel Retka (DJK, M14) sicherten sich jeweils in drei Disziplinen den ersten Platz mit persönlichen Bestleistungen.

  • Wurfdisziplinen: Jana Kraus (FC, W14) überzeugte mit Siegen im Kugelstoßen (10,16 m) und Diskuswerfen (24,19 m).

Auch in den jüngeren Altersklassen U10 und U12 machten zahlreiche Talente der DJK Schweinfurt, der TG Schweinfurt und des FC 05 Schweinfurt mit Podiumsplätzen auf sich aufmerksam. Die gelungene Organisation und die starken Sprints der regionalen Staffeln rundeten den erfolgreichen Saisonauftakt ab.

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