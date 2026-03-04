Auto IU

Planspiel Börse 2025: Die Gewinner und Gewinnerinnen stehen fest

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
    Vorstandsmitglied Roberto Nernosi, Kevin Kühnlein (betreuende Lehrkraft), Anita Dragomerecki und Sebastian Firsching (Team „Opferkinder“ vom Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt), Dr. Markus Schäfer (betreuende Lehrkraft) und Kathrin Mehrl (Spielleiterin Sparkasse) - Foto: Birgit Kraus, Sparkasse
    Billionaire Boys Club MS Ebern”: Hannes Stöckinger (Team „Billionaire Boys Club“), Philipp Arnold (Schulleiter Mittelschule Ebern), Kathrin Geglein (Sparkasse) und Jannik Ritter (Team „Billionaire Boys Club“) - Foto: Ruth Einwag
    Vorstandsmitglied Roberto Nernosi, Katja Gräbe (betreuende Lehrkraft), Maria Vollmer und Julia Bach (Team „Dinkelbrötchen“), Kathrin Mehrl (Sparkasse) und Robert Jäger (Schulleiter Celtis-Gymnasium) - Foto: Birgit Kraus, Sparkasse
    Vorstandsmitglied Roberto Nernosi, Tino Zirkenbach (betreuende Lehrkraft), Devran Gürbey und Adam Schulz (Team „die nacht12en“), Gabriele Seelmann (Schulleiterin Alexander-von-Humboldt-Gymnasium) und Kathrin Mehrl (Sparkasse) - Foto: Birgit Kraus, Sparkasse
    Vorstandsmitglied Roberto Nernosi, Kerstin Petz (Schulleiterin Walther-Rathenau-Schulen), Minh An Nguyen, Talia Wohlfart und Beyza Bilir (Team „bmt“), Bettina Kuhn (betreuende Lehrkraft und Gewinnerin Lehrkräftewettbewerb) und Kathrin Mehrl (Sparkasse) - Foto: Birgit Kraus, Sparkasse
    Vorstandsmitglied Roberto Nernosi, Tino Zirkenbach (betreuende Lehrkraft), Daniel Lengert und Ömer Yumak (Team „DanielÖmer“), Gabriele Seelmann (Schulleiterin Alexander-von-Humboldt-Gymnasium) und Kathrin Mehrl (Sparkasse) - Foto: Birgit Kraus, Sparkasse
    SCHWEINFURT – Am 26. Januar endete das Planspiel Börse 2025 mit einer Rekordbeteiligung von knapp 130.000 Teilnehmenden in Europa, die über vier Monate hinweg risikofrei Börsenerfahrungen sammelten. Im Geschäftsgebiet der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge beteiligten sich 444 junge Menschen in 159 Teams an dem Wettbewerb, der in einem turbulenten weltwirtschaftlichen Umfeld stattfand.

    In der Depotgesamtwertung sicherte sich das Team „Opferkinder“ vom Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt den Sieg, indem sie ihr Startkapital auf 56.622,27 Euro steigerten. Den zweiten Platz belegte das Team „Dinkelbrötchen“ vom Walther-Rathenau-Gymnasium Schweinfurt. Besonders im Fokus stand auch die Nachhaltigkeitsbewertung, bei der das Team „Billionaire Boys Club“ von der Mittelschule Ebern mit einem Ertrag von 4.292,47 Euro den ersten Platz erreichte, dicht gefolgt vom Team „DanielÖmer“ des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums Schweinfurt.

    Vorstandsmitglied Roberto Nernosi lobte die Leistungen der Teilnehmenden und betonte die Bedeutung der finanziellen Bildung für junge Erwachsene. Die Teams setzten vor allem auf Aktien wie Rheinmetall, Nvidia und Amazon, um von der Marktdynamik zu profitieren. Weitere Informationen zu den Ergebnissen findest du unter

    www.planspiel-boerse.de

