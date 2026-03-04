Planspiel Börse 2025: Die Gewinner und Gewinnerinnen stehen fest
SCHWEINFURT – Am 26. Januar endete das Planspiel Börse 2025 mit einer Rekordbeteiligung von knapp 130.000 Teilnehmenden in Europa, die über vier Monate hinweg risikofrei Börsenerfahrungen sammelten. Im Geschäftsgebiet der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge beteiligten sich 444 junge Menschen in 159 Teams an dem Wettbewerb, der in einem turbulenten weltwirtschaftlichen Umfeld stattfand.
In der Depotgesamtwertung sicherte sich das Team „Opferkinder“ vom Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt den Sieg, indem sie ihr Startkapital auf 56.622,27 Euro steigerten. Den zweiten Platz belegte das Team „Dinkelbrötchen“ vom Walther-Rathenau-Gymnasium Schweinfurt. Besonders im Fokus stand auch die Nachhaltigkeitsbewertung, bei der das Team „Billionaire Boys Club“ von der Mittelschule Ebern mit einem Ertrag von 4.292,47 Euro den ersten Platz erreichte, dicht gefolgt vom Team „DanielÖmer“ des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums Schweinfurt.
Vorstandsmitglied Roberto Nernosi lobte die Leistungen der Teilnehmenden und betonte die Bedeutung der finanziellen Bildung für junge Erwachsene. Die Teams setzten vor allem auf Aktien wie Rheinmetall, Nvidia und Amazon, um von der Marktdynamik zu profitieren. Weitere Informationen zu den Ergebnissen findest du unter
