Platzierung auf dem Treppchen in der Deutschen Meisterschaft im Handwerk
FRANKFURT AM MAIN / UNTERFRANKEN – Fünf Junghandwerkerinnen und Junghandwerker, die ihre Ausbildung bei unterfränkischen Handwerksbetrieben absolviert haben, sind in diesem Jahr bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk (DMH) auf Bundesebene ausgezeichnet worden. Die Bundessiegerinnen und -sieger 2025 wurden am 5. Dezember 2025 bei einem Festakt in Frankfurt am Main geehrt.
Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk ist Europas größter Berufswettbewerb, bei dem sich in diesem Jahr rund 3.000 Nachwuchstalente der Herausforderung stellten. Insgesamt schafften es 292 junge Handwerker auf das Siegerpodest auf Bundesebene.
Michael Bissert, Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken, gratulierte den Talenten und betonte, dass deren Erfolg auch ein Erfolg für die Ausbildungsbetriebe sei, deren Engagement einen wichtigen Beitrag zur Qualität der dualen Ausbildung leiste.
Die unterfränkischen Bundessieger 2025
Die folgenden Talente aus Unterfranken erzielten eine Platzierung auf dem Treppchen:
1. Bundessieger:
Dennis Kreher (Beruf: Feinwerkmechaniker/in, Fachrichtung Zerspanungstechnik), ausgebildet bei Reuter Technologie GmbH in Mömbris.
Hannes Wirsing (Beruf: Kraftfahrzeugmechatroniker/in), ausgebildet bei Autohaus Hölzer GmbH in Bad Königshofen.
Luzia Meier (Beruf: Maler/in und Lackierer/in, Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege), ausgebildet bei Fuchs Denkmalpflege GmbH in Eisingen.
2. Bundessieger:
Mika Turnage (Beruf: Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik), ausgebildet bei Jürgen Brönner in Gräfendorf.
3. Bundessieger:
Leif Deuse (Beruf: Büchsenmacher/in), ausgebildet bei Frankonia Handels GmbH & Co. KG in Rottendorf.
Über den Wettbewerb
Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk fand in diesem Jahr zum 74. Mal statt und ist der größte Berufswettbewerb Europas. Der Wettbewerb wird in mehreren Stufen von der Kammer- und Innungsebene über die Landes- bis zur Bundesebene durchgeführt. Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), gratulierte den Teilnehmern und hob hervor, dass sie auf ihrem Weg zum Sieg gelernt hätten, dass Durchhaltevermögen und Leidenschaft zum Erfolg führen.
