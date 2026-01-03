Poetry Slam – jung, frech, provokant und dennoch hochkarätig – Mit dem Poetry Slam #85 wird die zwanzigste Slam-Saison eröffnet
SCHWEINFURT – Mit dem Start in die zwanzigste Saison feiert der Schweinfurt Poetry Slam ein beeindruckendes Jubiläum und lädt am Samstag, den 17. Januar 2026, zu einem besonderen Abend in die Disharmonie ein. Veranstalter und Moderator Manfred Manger verspricht für den Auftakt ein hochkarätiges Line-up, das durch Frische, Tiefgang und Wortkunst besticht. Als besonderes Highlight wird die amtierende deutschsprachige Trize-Meisterin Pauline Etzel auf der Bühne stehen, die mit ihrer Erfahrung aus über sechs Jahren Bühnenpräsenz und einer Prise fränkischem Humor das Publikum begeistern möchte.
Neben Pauline Etzel dürfen sich die Besucher auf Paul Schewior freuen, der 2024 den Comedy Award der Stadt Coburg gewann und erstmals in Schweinfurt zu Gast ist. Für emotionale Momente und tiefgründige Perspektiven sorgen Talia Klenk und Christian Lüttmann, während der Psychologiestudent Felix Hufnagel alltägliche Anekdoten humorvoll beleuchtet. Auch die Tradition der offenen Liste wird fortgesetzt: Mit Maria Boganets und Nina Kötzel erhalten lokale Talente die Chance, sich im literarischen Wettstreit zu beweisen. Musikalisch wird der Abend gewohnt feinfühlig von der Nürnberger DJane Lisa Smaragd begleitet.
Der Modus der ältesten literarischen Serienveranstaltung der Stadt bleibt bewährt: Eine Publikumsjury bewertet die Texte, und im finalen Stechen entscheiden die Zuschauer über den Tagessieg. Eine charmante Besonderheit sind die Preise, die aus dem Publikum selbst kommen. Alle Gäste sind aufgerufen, kleine Präsente mitzubringen, die während der Show gesammelt und der Gewinnerin oder dem Gewinner in der „goldenen Dichterschlacht-Schüssel“ überreicht werden. Der Sieger des Abends qualifiziert sich zudem für das große Saisonfinale, den „Highlander“, der am 27. Februar 2026 ausgetragen wird.
Die Veranstaltung beginnt um 20:00 Uhr, Einlass ist bereits ab 19:00 Uhr. Aufgrund der freien Platzwahl und der großen Beliebtheit wird empfohlen, den Vorverkauf zu nutzen, wobei ein Kontingent an Karten für die Abendkasse (17 Euro) zurückgehalten wird. Tickets im Vorverkauf sind für 12 Euro (regulär) bzw. 10 Euro (für Schüler und Mitglieder) über die Disharmonie oder die Website von Poetry Slam Schweinfurt erhältlich. Wer Teil dieses lebendigen Wellenbads der Gefühle sein möchte, sollte sich rechtzeitig seinen Platz in der Disharmonie sichern.
