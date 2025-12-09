Poetry Slam: jung, frech, provokant und dennoch hochkarätig
SCHWEINFURT – Die zwanzigste Poetry-Slam-Saison beginnt mit dem Poetry Slam #85 in der Disharmonie Schweinfurt. Veranstalter und Moderator Manfred Manger präsentiert am Samstag, den 17. Januar 2026, ein „richtig frisches Line Up“ mit regionalen und überregionalen Wortkünstlern.
Der Poetry Slam, der seit 2006 ausgetragen wird, ist die älteste und erfolgreichste literarische Serienveranstaltung der Stadt.
Das Line-Up
Das Publikum darf sich auf folgende Slammer freuen, die für Humor, Tiefgang und politische Texte sorgen werden:
|Slammer/in
|Herkunft
|Titel / Besonderheit
|Pauline Etzel
|Amorbach / Würzburg
|Seit Ende Oktober 2025 Deutschsprachige Trize-Meisterin, Fremdsprachenkorrespondentin und Dolmetscherstudentin. Bekannt als „Rampen-Pau“.
|Rune Vollbehr
|München
|Bayerischer U20 Landesmeister 2023, politisch und laut, stand bereits in Schweinfurt im Finale.
|Paul Schewior
|Hersbruck
|Gewinner des Comedy Award der Stadt Coburg 2024, zum ersten Mal zu Gast in Schweinfurt.
|Talia Klenk
|Würzburg
|Verbindet Humor und Tiefgang, Aktivismus und Gefühl. Blickt auf über zwölf Jahre Slam-Erfahrung zurück.
|Christian Lüttmann
|Zeil a.M.
|Chemiestudent, verpasste bei seinem letzten Auftritt in Schweinfurt knapp das Saisonfinale.
|Felix Hufnagel
|Erlangen
|Fränkischer U20 Vize-Meister 2024, studiert Psychologie und schreibt über lustige und traurige Anekdoten des Lebens.
|Maria Boganets
|Offene Liste
|Besetzt traditionell die offene Liste der Veranstaltung.
Ablauf, Jury und Preise
Beim Poetry Slam bewertet eine Publikumsjury die einzelnen Beiträge. Im finalen Stechen der drei Besten des Abends ermittelt das Publikum den Sieger oder die Siegerin des Abends. Die Preise des Abends – für die Trophäe der goldenen Dichterschlacht-Schüssel (ein goldener Sektkübel) – kommen aus dem Publikum. Alle Zuschauer sind angehalten, ein kleines Präsent mitzubringen.
Musikalisch wird die Veranstaltung von der Nürnberger DJane Lisa Smaragd begleitet.
Termine und Tickets
-
Termin: Samstag, 17. Januar 2026, 20:00 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)
-
Ort: Disharmonie Schweinfurt
-
Abendkasse (pauschal): 17 €
-
Vorverkauf Erwachsene: 12 € (zzgl. VVK-Gebühren)
-
Vorverkauf Schüler/Mitglieder des Poetry Slam Schweinfurt e.V. oder Disharmonie: 10 €
Der Kartenvorverkauf wird empfohlen. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Die freie Platzwahl erfordert rechtzeitiges Erscheinen.
Ermäßigte Tickets sind direkt bei der Disharmonie oder online über die Slamhomepage (Kontaktformular) www.poetryslamschweinfurt.de erhältlich.
Ausblick: Saisonfinale und Jubiläum
Das Saisonfinale „Highlander – das Saisonfinale“ findet am 27. Februar 2026 im Evangelischen Gemeindehaus statt. Dort wird aus allen monatlichen Champions der Saison 2025 der neue Stadtmeister ermittelt. Die Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen der Saison wird am 3. Oktober 2026 ebenfalls im Evangelischen Gemeindehaus gefeiert.
