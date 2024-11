Poetry Slam „jung, legendär und weltmeisterlich“ – Gastszene Hessen: mit dem Weltmeister Wehwalt Koslovsky

SCHWEINFURT – Beim Poetry Slam #77 im November mischt Veranstalter und Moderator Manfred Manger die Attribute „jung, legendär und weltmeisterlich“.

Die offene Liste ist besetzt, und starke Repräsentanten der Frankenszene sind gesetzt. Zu diesen gehören etwa Leo Weindl (Würzburg), der 2022 erst gestartet ist und schon am Frankenslam 2023 teilnahm, sowie Hannah Haberberger (Fürth), Trize-Landesmeisterin Bayern 2022, die 2023 erneut im Finale stand, jedoch krankheitsbedingt absagen musste.

Auch Gäste aus der hessischen Szene reisen an, darunter Wehwalt Koslovsky, eine wahre Legende des Poetry Slams. Koslovsky, eigentlich aus Husum, ist tief in der Frankfurter Szene verwurzelt. Er gewann am 4. November 2006 den ersten Slam Schweinfurts und blickt auf eine lange Karriere mit über 2.500 Auftritten weltweit zurück. 1998 wurde er deutschsprachiger Meister, 2000 sogar Weltmeister im Poetry Slam. Über ihn hört man oft Lob wie „Legende“, „feuchter Traum des Bildungsbürgertums“ oder gar „Mozart des Poetry Slams“.

Mit ihm reist Aileen Schneider (Frankfurt) an. Gemeinsam haben sie das Team „Wild und Weise“ gegründet. Schneider hat eine musikalische Vergangenheit, gewann bereits in jungen Jahren Preise wie „Jugend musiziert“ und wurde 2011 bei einem Bundeswettbewerb für Komposition ausgezeichnet. Heute ist sie Spoken Word Poetin und Regieassistentin an der Frankfurter Oper, bekannt für ihre Auftritte, die „Hochkultur mit Raprhythmen“ verbinden.

Ein weiterer Gast ist Axel Gundlach „GAX“ (Frankfurt), ebenfalls eine vielseitige „Legende“ der Poetry Slam-Szene. Neben seinen Erfolgen als Slammer ist er Pantomime, Tänzer, Rapper, Schauspieler und noch vieles mehr. Sein Stil ist abwechslungsreich und oft gesellschaftskritisch, was ihm den Trize-Landesmeister Hessen-Titel einbrachte.

Die Veranstaltung wird von DJane Lisa Smaragd musikalisch begleitet, während das Publikum eingeladen ist, kleine Preise für die goldene Dichterschlacht-Schüssel (ein goldener Sektkübel) mitzubringen. Der Abend wird von der Kulturstiftung Schweinfurt gefördert.

Wer das Format nicht kennt: Der Poetry Slam in Schweinfurt, seit 2006 ausgetragen, ist die älteste literarische Serienveranstaltung der Stadt. Eine Publikumsjury bewertet die Beiträge und ermittelt die Sieger*in, die am Saisonfinale am 14.03.2025 teilnehmen wird.

Termin und Ticketinfos:

Samstag, 09.11.2024, 20:00 Uhr (Einlass: 19:00 Uhr)

Ort: Disharmonie Schweinfurt

Abendkasse: 17 €

Vorverkauf Erwachsene: 12 € (zzgl. Gebühren)

Ermäßigte Tickets: 10 €

Vorverkauf online über die Slamhomepage oder bei der Disharmonie

