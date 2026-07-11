Poetry-Slam-Legenden „k.u.k.“ kommen nach Schweinfurt

SCHWEINFURT – Die beiden erfolgreichen Poetry Slammer Frank Klötgen und Wehwalt Koslovsky gastieren mit ihrem Teamprojekt „k.u.k. – Klötgen und Koslovsky“ am Donnerstag, 15. Oktober 2026, in der Disharmonie Schweinfurt. Mit ihrem Programm „Katastrophenstrophen“ präsentieren die beiden Wortkünstler ein Best-of legendärer Texte sowie neue Reim-Duette und musikalische Einlagen.

Wehwalt Koslovsky gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Persönlichkeiten der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene. Bereits beim ersten Slam in Schweinfurt begeisterte er das Publikum. Der 1998 deutschsprachige Meister und Poetry-Slam-Weltmeister von 2000 ist bekannt für seine außergewöhnliche Sprachkunst und seine Verbindung von klassischer Literatur und moderner Bühnenperformance.

Auch Frank Klötgen zählt zu den erfolgreichsten Vertretern der Szene. Der Münchner Autor, Slam-Poet und Musiker veröffentlichte mehr als 3.000 Gedichte und Songtexte. Seine Texte wurden in mehrere Sprachen übersetzt, außerdem führten ihn zahlreiche Tourneen mit dem Goethe-Institut und der Robert-Bosch-Stiftung auf Bühnen weltweit.

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Als Duo „k.u.k. – Klötgen und Koslovsky“ stehen die beiden seit 2008 gemeinsam auf der Bühne. Bekannt sind sie für ihre „wilden Plädoyers für den reinen Reim“: Sie verbinden die Sprachkunst der Weimarer Klassiker mit der Energie von Rap und Poetry Slam. Bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften erreichten sie als Team dreimal den dritten Platz.

Nach einer fast 15-jährigen Pause feiern die beiden 2026 ihr Comeback mit dem Programm „Katastrophenstrophen“. Gemeinsam bringen sie mittlerweile fast 7.000 Auftritte in 50 Ländern auf ihre Bühnenbilanz. Das Programm vereint bekannte Teamtexte mit neuen Reim-Duetten und musikalischen Momenten.

Veranstalter Manfred Manger freut sich auf den Auftritt in Schweinfurt und beschreibt das Duo als „zwei lyrisch-erzählende Aussage-Freaks“, die gemeinsam einen „explodierenden Wort-Vulkan“ bilden – mit geschliffenen Versen, starken Reimen und viel Humor.

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 15. Oktober 2026, um 19:30 Uhr in der Disharmonie Schweinfurt. Einlass ist ab 18:30 Uhr. Der Vorverkauf wird empfohlen, Karten sind jedoch auch an der Abendkasse erhältlich.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf für Erwachsene 18 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühren, in der Disharmonie gebührenfrei), an der Abendkasse 25 Euro. Ermäßigte Tickets für Schülerinnen und Schüler sowie Mitglieder von Poetry Slam Schweinfurt e.V. oder Disharmonie kosten 15 Euro. Weitere Informationen und Karten gibt es über Disharmonie Schweinfurt.