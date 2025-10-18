Poetry Slam Schweinfurt – Early Bird Tickets für die Saisongala 2026
Das finale Finale - “9. Highlander“ im evangelischen Gemeindehaus
SCHWEINFURT – Die Saison der Poetry Slams in der Disharmonie nähert sich dem Ende. Mit dem „Highlander – es kann nur eine oder einen geben“ findet am Freitag, den 27. Februar 2026, um 19:30 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) der große Abschluss-Slam im Evangelischen Gemeindehaus (Friedenstr. 23) statt. Bei diesem Champion-Wettbewerb ermitteln die monatlichen Sieger und Siegerinnen den Saison-Champion. Bislang sind die Titelverteidigerin Anna Lisa Azur, Lowis Rabea, Samson und Richard König qualifiziert.
Erstmals wird in dieser Saison ein Early-Bird-Ticketverkauf angeboten, um erwachsene Zuschauer anzusprechen. Bis zum 6. Dezember 2025 können Early-Bird-Tickets (Kategorie A, Reihe 6-10) zum Preis von 15 € (regulär 20 €) nur in der Disharmonie gekauft werden, wodurch Vorverkaufsgebühren entfallen. Danach sind die Early-Bird-Tickets bis Ende des Jahres auch online erhältlich (zzgl. Gebühren). Ermäßigte Tickets für Schüler, Studenten und Mitglieder bleiben dank der Unterstützung durch den Bezirk Unterfranken bewusst niedrig bei 12 €.
Ticketpreise im Überblick:
|Kategorie
|Platzierung
|Vorverkauf
|Abendkasse
|Ermäßigt
|Schüler, Studenten, Mitglieder
|12 €
|–
|Kategorie A
|Parkett Reihe 1-10 / Balkon Reihe 1-2
|20 €
|25 € (keine Ermäßigung)
|Early Bird
|Parkett Reihe 6-10 (bis 06.12.25)
|15 €
|–
|Kategorie B
|Parkett Reihe 11-14 / Balkon Reihe 3-5
|15 €
|25 € (keine Ermäßigung)
Tickets sind erhältlich unter www.poetryslamschweinfurt.de, www.disharmonie.de oder telefonisch unter 0 97 21/2 88 95. Für das leibliche Wohl sorgt das Catering von SAX’s. DJane Lisa Smaragd garantiert für ein würdiges musikalisches Rahmenprogramm.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!