Poetry Slam Schweinfurt – Vorverkauf für die Saisongala 2025 gestartet

SCHWEINFURT – Die reguläre Slamsaison findet am 7. Dezember 2024 in der Disharmonie ihren Abschluss. Doch mit dem „Highlander – Es kann nur eine oder einen geben“ verabschiedet sich Veranstalter und Moderator Manfred Manger am 14. März 2025 im evangelischen Gemeindehaus endgültig von den regulären Slams, die traditionell über den Herbst und Winter in der Disharmonie ausgetragen werden.

Der Vorverkauf für dieses besondere Event hat pünktlich zur Weihnachtszeit begonnen. Schon jetzt werden die ersten Tickets durch Mundpropaganda verkauft, denn die Saison-Gala verspricht, ein unvergesslicher Abend zu werden – perfekt auch als Geschenkidee.

Zur Gala sind alle monatlichen Gewinnerinnen und Gewinner eingeladen, um den Champion der Champions zu küren. Das Line-up liest sich wie ein echtes Who-is-who der deutschsprachigen Slamszene:

Featured Artist: Jonas MC von „Bambägga“ (Bamberg)

Titelverteidiger: Stefan Unser (Karlsruhe)

Anna Lisa Azur (Wuppertal, Siegerin April 2024)

Yannik Ambrusits (Würzburg, Sieger September 2024)

Felix Hufnagel (Erlangen, Sieger Oktober 2024)

Aileen Schneider (Frankfurt a. M., Siegerin November 2024)

tbn: Gewinnerin/Gewinner des Dezember-Slams 2024

Für das musikalische Rahmenprogramm sorgt DJane Lisa Smaragd, die den Abend mit passenden Beats begleitet.

Veranstaltung im Überblick:

Termin: Freitag, 14. März 2025, 19:30 Uhr (Einlass: 18:00 Uhr, Catering durch SAX’s)

Ort: Evangelisches Gemeindehaus, Theaterbühne, Friedenstraße 23, 97421 Schweinfurt

Ticketpreise:

Schüler/innen und Mitglieder von Poetry Slam Schweinfurt e.V. oder Disharmonie: 10 €

(Tickets direkt bei der Disharmonie oder online über www.poetryslamschweinfurt.de)

Erwachsene: 20 € (zzgl. Online-Gebühren)

(Tickets unter www.disharmonie.de oder telefonisch unter 09721/28895)

Abendkasse: 25 € (keine Ermäßigung)

Seien Sie dabei, wenn die besten Poetinnen und Poeten der Saison um den Titel kämpfen!