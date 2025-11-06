Polish Open 2025 im Kyokushin Karate – Videnin Dojo verstärkt internationale Brücken
SCHWEINFURT – Das Videnin Dojo aus Schweinfurt hat an den Polish Open im Kyokushin Karate in Limanova teilgenommen und internationale Brücken gestärkt. Ein Höhepunkt des hochkarätigen Turniers war das Finale, in dem Leonid Videnin (16) einen hervorragenden zweiten Platz belegte.
Die Veranstaltung erhielt besondere Würde durch die Anwesenheit und persönliche Eröffnung durch Daihyo Masanaga Nakamura, den Direktor des internationalen Verbandes I.K.O.N. aus Kobe/Japan.
Sportlicher Höhepunkt und Fairness
Leonid Videnin vom Schweinfurter Dojo traf im Finale auf Sosei Nakamura (16), den Sohn von Daihyo Nakamura. Der Kampf erstreckte sich über mehrere Runden und war von hoher Dynamik, technischer Anspruch und außergewöhnlicher Fairness geprägt. Das Publikum feierte den „Super Fight“, in dem Leonid Videnin den zweiten Platz erreichte.
Shihan Dmitrij Videnin (6. DAN), Branch Chief von I.K.O.N. in Deutschland und Vater von Leonid, zeigte sich äußerst zufrieden. Er hob die Bedeutung internationaler Begegnungen hervor: „Solche Erfahrungen lassen uns wachsen – als Kämpfer, als Menschen und als Gemeinschaft. Freundschaften entstehen, Beziehungen vertiefen sich und ein internationales Netzwerk wird gestärkt.“
Das Turnier bekräftigte, dass Kyokushin Karate eine weltweite Verbindung von Disziplin, Respekt und Gemeinschaft darstellt. Das Videnin Dojo bleibt dabei ein wichtiger nationaler wie internationaler Botschafter dieser Werte.
