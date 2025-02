Politischer Aschermittwoch – „Am Tag danach“ in Oberwerrn

OBERWERRN – Der CSU Ortsverband Oberwerrn lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum 42. „Politischen Aschermittwoch – Am Tag danach“ ein, der am Donnerstag, den 6. März 2025, ab 17.30 Uhr in der SVO-Sporthalle Oberwerrn stattfindet.

Als Hauptredner wird der bayerische Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, Joachim Herrmann, erwartet. Er wird seine Einschätzung der politischen Lage nach der Bundestagswahl mit den Anwesenden teilen. Die Hallenöffnung erfolgt um 17.00 Uhr, der Beginn der Rede ist für etwa 19.00 Uhr geplant.

Nachdem die Wählerinnen und Wähler in Deutschland ihre Entscheidung getroffen haben, liegt nun der Fokus darauf, eine stabile und tragfähige Bundesregierung zu formen. Staatsminister Herrmann wird nicht nur einen Rückblick auf den Wahlkampf geben, sondern auch einen Ausblick auf die kommenden Wochen der Koalitionsverhandlungen. Themen wie die wirtschaftliche Lage, Migration und Innere Sicherheit, die besonders für die Region von Bedeutung sind, werden dabei im Mittelpunkt stehen.

Der CSU Ortsverband Oberwerrn freut sich, den Bürgerinnen und Bürgern eine fundierte Analyse und einen Ausblick auf die politische Entwicklung aus erster Hand bieten zu können. Die Veranstaltung, die sich durch ihre klare Sprache und exzellente Stimmung auszeichnet, ist seit 42 Jahren weit über die Grenzen des Landkreises Schweinfurt hinweg bekannt und beliebt. Die Gäste dürfen sich auf spannende Redebeiträge sowie auf kulinarische Leckerbissen in Form des traditionellen Heringessens freuen.