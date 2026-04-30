Polizei Bad Kissingen ermittelt Unfallflüchtige nach Anstoß an Stromverteilerkasten
NÜDLINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Dank der Aufmerksamkeit eines Anwohners konnte die Polizei Bad Kissingen eine Unfallflucht am Mittwochmittag schnell aufklären. Eine zunächst flüchtige Autofahrerin hatte einen erheblichen Sachschaden verursacht.
Gegen 12:00 Uhr prallte die Fahrerin eines Opel Meriva in der Bergstraße gegen einen Stromverteilerkasten. Anstatt den Vorfall zu melden, setzte sie ihre Fahrt einfach fort. Ein Zeuge beobachtete den Zusammenstoß jedoch und gab den entscheidenden Hinweis.
Ermittlungserfolg durch Nachbarschaftsbefragung
Die eingesetzten Polizeibeamten befragten im direkten Umfeld weitere Anwohner. Im Zuge dieser Ermittlungen stießen sie auf eine 84-jährige Frau. Mit dem Vorfall konfrontiert, zeigte sich die Seniorin geständig und gab zu, den Unfall verursacht zu haben.
Hoher Sachschaden und rechtliche Folgen
Trotz des Geständnisses muss sich die 84-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Der durch den Aufprall am Verteilerkasten entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
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