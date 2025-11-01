Polizei blickt auf ruhige Halloween-Nacht zurück
UNTERFRANKEN – Die Polizei in Unterfranken zieht eine weitestgehend friedliche Bilanz des Halloweentreibens. Die vielen Feiern verliefen ausgelassen und ohne größere Sicherheitsstörungen.
Die Kinder und Jugendlichen, die von Haus zu Haus liefen, schienen mit den Süßigkeiten zufrieden gewesen zu sein, da nur in wenigen Fällen „saure“ Überraschungen hinterlassen wurden.
Der zahlenmäßige Schwerpunkt des polizeilichen Einsatzgeschehens lag bei den rund 49 gemeldeten Ruhestörungen. Die unterfränkischen Dienststellen leiteten zudem Ermittlungen wegen anlassbezogener Sachbeschädigungen im niedrigen zweistelligen Bereich ein. Streitigkeiten oder körperliche Auseinandersetzungen mit ausschließlich leichten Verletzungen wurden nur vereinzelt verzeichnet.
Die Polizei war in der Nacht zum Freitag verstärkt im Einsatz, um für die Sicherheit in der Region zu sorgen.
