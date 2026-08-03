Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung in der Innenstadt Würzburg

WÜRZBURG – Vor einer Bar in der Juliuspromenade soll es am frühen Sonntagmorgen zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Die Polizei Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 45-jährige Frau gegen 5.05 Uhr vor einer Bar in der Juliuspromenade, als ein bislang unbekannter Mann von hinten an sie herangetreten sein und sie sexuell belästigt haben soll.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

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etwa 35 Jahre alt

kräftige Statur

kurz rasierte Haare

circa 175 Zentimeter groß

bekleidet mit einer kurzen Hose und einem Tanktop

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.