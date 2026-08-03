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Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung in der Innenstadt Würzburg

3. August 2026Letztes Update 3. August 2026
Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung in der Innenstadt Würzburg
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – Vor einer Bar in der Juliuspromenade soll es am frühen Sonntagmorgen zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Die Polizei Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 45-jährige Frau gegen 5.05 Uhr vor einer Bar in der Juliuspromenade, als ein bislang unbekannter Mann von hinten an sie herangetreten sein und sie sexuell belästigt haben soll.

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Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

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  • etwa 35 Jahre alt
  • kräftige Statur
  • kurz rasierte Haare
  • circa 175 Zentimeter groß
  • bekleidet mit einer kurzen Hose und einem Tanktop

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.


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