Polizei ermittelt nach Unfallflucht im Landkreis Würzburg – Zeugen gesucht
THÜNGERSHEIM, LKR. WÜRZBURG – Am Freitagmorgen kam es auf der Ortsverbindungsstraße von Thüngersheim nach Güntersleben zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein unbekannter Fahrer eines weißen Kleintransporters touchierte in einer S-Kurve den Außenspiegel eines entgegenkommenden BMW und fuhr anschließend einfach weiter. Der am BMW entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.
Der Vorfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr im Bereich der S-Kurve der Schranne. Während des Vorbeifahrens streifte der Kleintransporter den linken Außenspiegel des BMW, wodurch ein Anbauteil abbrach und die Fahrerscheibe zerkratzte. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und nimmt diese unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de entgegen.
