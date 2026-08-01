Polizei ermittelt nach wiederholten Wäschediebstählen in Goldbach

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG – Nach mehreren Diebstählen von Damenunterwäsche von einer Wäscheleine in einem Mehrfamilienhaus konnte ein 41-jähriger Tatverdächtiger in der Nacht zum Freitag auf frischer Tat festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Lorenz-Heim-Straße hatten in den vergangenen drei Monaten wiederholt bemerkt, dass Kleidungsstücke von der Wäscheleine im Innenhof verschwanden. Aufgrund der Häufung der Vorfälle gingen die Bewohner von Diebstählen aus.

Zwei Anwohner, die als Polizeibeamte im benachbarten Hessen tätig sind, beobachteten am Freitag gegen 4 Uhr einen Mann dabei, wie er erneut Kleidungsstücke von der Wäscheleine entwendete. Die beiden Männer gaben sich als Polizisten zu erkennen, nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest und verständigten die Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Der Tatverdächtige wurde zur Dienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zuvor übergab er an seiner Wohnadresse insgesamt 14 Textilien, die er nach eigenen Angaben seit Anfang Mai entwendet hatte.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Anzahl der Fälle, führt die Polizeiinspektion Aschaffenburg. Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte aus dem Raum Goldbach werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.