Polizei ermittelt nach zwei Unfällen auf der A3 und A7 – Zeugen gesucht

ÜTTINGEN UND UNTERPLEICHFELD / LKR. WÜRZBURG – Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried hat nach zwei Unfällen am Sonntag auf der A 3 und der A 7 die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

1. Unfall auf der A 3 bei Üttingen (Fahrtrichtung Frankfurt)

  • Zeitpunkt: Sonntagnachmittag, gegen 14:30 Uhr.
  • Hergang: Ein 29-jähriger ungarischer Sattelzug-Fahrer überfuhr ein Metallteil (vermutlich eine verlorene Metallauffahrrampe) auf dem rechten Fahrstreifen. Dadurch wurde ein Reifen des LKW beschädigt.
  • Zeugenhinweise: Es gibt Hinweise auf ein Fahrzeuggespann (PKW-Kombi mit Anhänger), dessen dunkel gekleideter Fahrer kurz vor dem Parkplatz Fronberg eine weitere Metallrampe von der Fahrbahn zog.
  • Schaden: Der Sachschaden am LKW wird auf circa 500 Euro geschätzt.

2. Unfall auf der A 7 bei Unterpleichfeld (Fahrtrichtung Kassel)

  • Zeitpunkt: Sonntag, gegen 20:00 Uhr.
  • Hergang: Ein 37-jähriger deutscher Fahrer eines Kleintransporters kam auf Höhe Unterpleichfeld nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug blieb circa 15 Meter von der Fahrbahn entfernt und 8 Meter tief in der Böschung liegen.
  • Verletzte: Der Fahrer und seine beiden deutschen Mitfahrer im Alter von 38 und 11 Jahren erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen und konnten das Gefährt selbstständig verlassen.
  • Schaden: Am Transporter entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Die Bergung des Fahrzeugs musste mithilfe eines Krans erfolgen, wobei der rechte Fahrstreifen gesperrt war.

Zeugenaufruf:

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried bittet um Hinweise, insbesondere zum Verursacher des Unfalls auf der A 3. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 09302/910-0 melden.

