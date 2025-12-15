Polizei Gerolzhofen: Auffahrer auf einen Linienbus und 200 Kilo schweres Kabel gestohlen

GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT. Am Freitag, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Auffahrt zur B 286 zu einem Auffahrunfall. Der Fahrer eines Audis überholte zuvor in der Rügshofer Straße ein Kleinkraftrad, reagierte zu spät und fuhr auf einen Linienbus auf. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach dem Fahrer des Kleinkraftrads sowie nach den Fahrgästen aus dem Bus.

DONNERSDORF, LKR. SCHWEINFURT. Zwischen dem 1. und 2. Dezember haben Unbekannte ein circa 200 Kilogramm schweres Kabel gestohlen. Bei dem Tatort handelt es sich um ein umzäuntes Baustellengelände „Am Röderstor“. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler von mehreren Tatverdächtigen und der Nutzung eines entsprechenden Fahrzeugs aus.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.