Polizei Hassfurt: Zaun beschädigt – Eisautomat aufgebrochen

KNETZGAU, LKR. HASSBERGE. In der Zeit von Freitag, 19:00 Uhr, bis Montag, 14:30 Uhr, wurde in der Straße „Steinbruch“ der Zaun eines Firmengeländes beschädigt. Es entstand nur ein geringer Sachschaden.

ELTMANN, OT WEISSBRUNN, LKR. HASSBERGE. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde in der Zeit vom 10. Dezember bis zum 12. Dezember ein Eisautomat in der Dorfstraße aufgebrochen. Der Täter entwendete circa 200 Euro Bargeld und hinterließ einen Sachschaden von über 1.200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.