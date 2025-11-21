Polizei kann flüchtigen Dieb stellen – Richter erlässt Untersuchungshaftbefehl
BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Der Polizei Bad Neustadt gelang am Donnerstag die schnelle Festnahme eines flüchtigen Diebes, der auf dem Parkplatz eines Sonderpreismarktes eine Handtasche aus einem PKW entwendet hatte und über Parkplätze sowie Wassergräben geflüchtet war.
Der 20-jährige deutsche Tatverdächtige aus dem Raum Bad Brückenau riss auf dem Parkplatz in der Hohenrother Straße die Tür eines PKW auf und entwendete die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche der Fahrerin. Anschließend flüchtete er in Richtung Bahnhof.
Die sofort alarmierte Polizei Bad Neustadt nahm mit mehreren Streifenbesatzungen die Verfolgung auf. Der 20-Jährige flüchtete über Parkplätze und Wassergräben in Richtung Saalewiesen, konnte aber schließlich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Saalestraße von den Beamten gestellt und unter Anwendung von unmittelbarem Zwang vorläufig festgenommen werden.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Tatverdächtige am Freitag einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Gegen den Mann wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, und er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
