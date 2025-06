Polizei kontrolliert Autoposer- und Tuningszene

WÜRZBURG – Am Freitag, den 30. Mai 2025, führte die Würzburger Polizei am Nachmittag und Abend umfassende Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch, die sich speziell an die Tuning- und Poserszene richteten. Ziel war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Bürger vor unnötigem Lärm zu schützen.

Bei der Kontrollaktion nahm die Polizei mit Unterstützung speziell ausgebildeter Beamter bekannte Treffpunkte der Szene wie Tankstellen, Parkplätze und den Bereich des Mainkais ins Visier und stellte diverse Verstöße fest.

Im Rahmen der Kontrollen wurden an zahlreichen Pkw bauliche Veränderungen festgestellt, die teilweise eine Gefahr für Umwelt und Verkehrssicherheit darstellten. Dazu gehörten manipulierte Abgasanlagen und Veränderungen an Fahrwerken. Ein Fahrzeug wurde sichergestellt und wird einem Sachverständigen zur Begutachtung vorgeführt.

Am Ende des Einsatzes wurden 13 Anzeigen wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis erstattet. Zudem wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten wegen unnötigen Lärms geahndet und mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Die Kontrollaktion wurde von Bürgern, die davon Kenntnis erlangten, überwiegend positiv aufgenommen. Die Polizei kündigte an, auch in Zukunft regelmäßig Kontrollen durchzuführen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die Anwohner vor übermäßigem Lärm zu schützen.