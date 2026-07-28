Polizei kontrolliert getunte Fahrzeuge bei Messe in Geiselwind

GEISELWIND, LKR. KITZINGEN – Rund 12.000 Besucher haben am Samstag eine Tuningmesse in Geiselwind besucht. Die unterfränkische Polizei führte anlässlich der Veranstaltung eine Kontrollaktion durch und überprüfte zahlreiche Fahrzeuge.

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried organisierte die Kontrolle mit Unterstützung besonders geschulter Einsatzkräfte aus Aschaffenburg, Schweinfurt und dem mittelfränkischen Bereich. Dabei suchten die Beamten auch das Gespräch mit Besuchern und Ausstellern.

Insgesamt wurden etwas mehr als 60 Fahrzeuge kontrolliert. Drei Fahrzeuge mussten aufgrund erheblicher Mängel beziehungsweise Manipulationen zur Erstellung eines Prüfgutachtens sichergestellt werden. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 39 Verstöße fest. Bei 22 Fahrzeugen führten die Mängel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Die Polizei zog eine positive Bilanz der Aktion. Besonders hervorgehoben wurden der Austausch mit den Verkehrsteilnehmern sowie die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Geiselwind, den unterstützenden Polizeidienststellen und den Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Mittelfranken.