Polizei Mellrichstadt ermittelt nach Diebstählen aus Autos und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

OBERSTREU U. UNSLEBEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Die Polizei Mellrichstadt ermittelt aktuell in drei Fällen von Diebstahl aus Autos. In allen Fällen waren die Fahrzeuge nicht versperrt. Ein Zusammenhang zwischen den Fällen wird geprüft.

In Unsleben wurden im Verlauf der letzten Woche, zwei Pkw durch einen bislang unbekannten Täter geöffnet und diverse Gegenstände entwendet.

In der Zeit von Donnerstag, 12:00 Uhr, bis Montag, 13:00 Uhr, entwendete der Täter aus einem schwarzen Hyundai in der Streugasse einen Sack Streich- und Rollputz im Wert von knapp 20 Euro.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, wurde aus einem geparkten Fahrzeug in der Hauptstraße ein Geldbeutel entwendet. Die in der Geldbörse enthaltenen persönlichen Dokumente konnten kurze Zeit später in der Els unterhalb der Brücke in der Hauptstraße gefunden werden.

Im Dorfgrabenweg in Oberstreu entwendete der Täter aus einem Mercedes neben einer hochwertigen Sonnenbrille noch Kopfhörer und etwas Münzgeld. Hier liegt die Tatzeit zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Montag, 06:00 Uhr. Der Beuteschaden liegt bei circa 250 Euro.

Die Polizei Mellrichstadt hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den drei Taten besteht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer der Taten geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09776/806-0 zu melden.