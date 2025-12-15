Polizei Mellrichstadt: Graffiti und ein angefahrenes Rettungsfahrzeug – Gibt es Zeugen?

OSTHEIM V. D. RHÖN, OT OBERWALDBEHRUNGEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, wurde im Zeitraum zwischen dem 29. November und 06. Dezember ein Baucontainer sowie ein Tisch „Am Sportplatz“ mit verschiedenen zum Teil unlesbaren Graffitischriftzügen beschmiert. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise auf einen Täter gibt es nicht.

STOCKHEIM, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Freitag zwischen 18:45 Uhr und 20:30 Uhr, wurde ein Krankentransportwagen des Bayerischen Roten Kreuz in der Hauptstraße durch einen Unbekannten Verursacher angefahren. Hierbei wurde linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter Tel. 09776/806-0 entgegen.