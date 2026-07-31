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Polizei Mellrichstadt sucht Zeugen nach Diebstahl und Unfallflucht

31. Juli 2026Letztes Update 31. Juli 2026
Polizei Mellrichstadt sucht Zeugen nach Diebstahl und Unfallflucht
Symbolfoto: 2fly4
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MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Aus einer Drogerie in der Thüringer Straße wurden am Samstag Kosmetikartikel im Wert von mehr als 600 Euro entwendet. Die Polizei sucht nach dem bislang unbekannten Täter.

Der Diebstahl ereignete sich im Laufe des Samstags. Weitere Angaben zum Ablauf liegen derzeit nicht vor.

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STOCKHEIM, LKR. RHÖN-GRABFELD – Nach einer Spiegelberührung zwischen zwei Lastwagen auf der Kreisstraße NES 31 sucht die Polizei nach dem bislang unbekannten Unfallbeteiligten.

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Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 10.15 Uhr zwischen Stockheim und Willmars. Dabei kollidierte der Lkw eines 57-jährigen Deutschen mit einem weiteren Lkw. Der linke Außenspiegel des 57-Jährigen wurde beschädigt.

Der Fahrer des zweiten Lkw setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776/806-0 entgegen.


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