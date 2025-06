Polizei nimmt Randalierer fest und findet Hinweise auf Drogenhandel – 36-Jähriger in Untersuchungshaft

WÜRZBURG / INNENSTADT – Ein 36-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Würzburger Innenstadt durch lautstarkes Randalieren aufgefallen. Nachbarn alarmierten gegen 14:15 Uhr die Polizei. Als die Beamten eintrafen, trafen sie auf einen offensichtlich berauschten Mann in seiner Wohnung.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte mehr als 200 Gramm verschiedener Betäubungsmittel, überwiegend Amphetamine. Die Substanzen wurden umgehend sichergestellt, der Tatverdächtige wurde festgenommen und die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Der 36-Jährige verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Am Mittwoch wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Amtsgericht vorgeführt. Aufgrund des dringenden Tatverdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ordnete der Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft an.

Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu Umfang, Herkunft und möglichem Vertriebsnetz der sichergestellten Betäubungsmittel dauern an.