Polizei Regensburg bittet um Unterstützung: 60-jährige Frau weiterhin vermisst – Vermisste mit ihrem Pkw unterwegs
REGENSBURG – Die 60-jährige Heike H. aus Regensburg wird weiterhin vermisst. Trotz umfangreicher Ermittlungs- und Suchmaßnahmen konnte ihr Aufenthaltsort bislang nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet die Bevölkerung erneut um Mithilfe.
Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist Frau H. mit ihrem Pkw, einem roten Fiat Panda, amtliches Kennzeichen R-HH234, unterwegs.
Der Aufenthaltsort der Vermissten ist weiterhin unbekannt. Als mögliche Bezugsorte kommen insbesondere Wander- und Naturgebiete in Betracht. Eine hilflose Lage kann nach wie vor nicht ausgeschlossen werden.
Personenbeschreibung:
- ca. 168 cm groß
- blondes, schulterlanges Haar
- kräftige Statur
- Brille
- zuletzt bekleidet mit blauer Jeans und blauer Winterjacke
- möglicherweise mit Rucksack unterwegs
Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 0941/506-2888 oder am Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten oder zum Verbleib ihres Fahrzeugs. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.
