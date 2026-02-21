Auto IU

Polizei Schweinfurt ermittelt nach zwei Sachbeschädigungen an Imbissläden: Zeugen gesucht

21. Februar 2026Letztes Update 21. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT – Die Schweinfurter Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe, nachdem unbekannte Täter im Stadtgebiet zwei Imbissläden beschädigt und dabei einen Gesamtschaden von über 1.000 Euro verursacht haben. Die Ermittler prüfen derzeit beide Fälle und hoffen auf sachdienliche Hinweise von Augenzeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Bereits am Mittwochmorgen wurde zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr die Eingangstür eines Imbisses in der Luitpoldstraße beschädigt, wobei ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr in der Schweinfurter Straße, wo ein Werbeschild mutwillig zerstört wurde; hier beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder zum Hergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 bei der Polizei Schweinfurt zu melden.

