Polizei Schweinfurt: Geldbörse weg und drei Fahrzeuge wurden verkratzt – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT / DEUTSCHHOF. In der Zeit vom 30. November bis zum 2. Dezember wurden in der Segnitzstraße drei Fahrzeuge verkratzt. Diese parkten am Straßenrand.

SCHWEINFURT / DEUTSCHHOF. Am Freitag, gegen 14:50 Uhr, kam es zum Diebstahl einer Geldbörse aus einem unverschlossenen Fahrzeug. Der graue Seat Formentor stand zur Tatzeit in der Gustav-Adolf-Straße im Bereich des Leopoldina Krankenhauses.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.