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Polizei Schweinfurt: Zeugenaufruf nach zwei Unfallfluchten
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SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt derzeit zu zwei Fällen von Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen, bei denen sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten.
Vorfall 1: Beschädigter Außenspiegel in der Gymnasiumstraße
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Tatzeit: Samstagabend, 20. Juni 2026, zwischen 18:30 Uhr und 20:20 Uhr.
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Fahrzeug: Roter VW.
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Ort: Gymnasiumstraße, Schweinfurt.
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Schaden: Beschädigung des Außenspiegels.
Vorfall 2: Unfallbeschädigter Renault in der Hans-Weinzierl-Straße
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Tatzeitraum: Montag, 15. Juni 2026, bis Freitag, 19. Juni 2026.
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Fahrzeug: Grauer Renault.
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Ort: Hans-Weinzierl-Straße, Schweinfurt (auf einem Parkstreifen).
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Schaden: Unfallschaden am Fahrzeug.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen oder den flüchtigen Verursachern geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.
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