Auto IU

Polizei Schweinfurt: Zeugenaufruf nach zwei Unfallfluchten

23. Juni 2026Letztes Update 23. Juni 2026
Polizei Schweinfurt: Zeugenaufruf nach zwei Unfallfluchten
Symbolfoto: 2fly4
ANZEIGE
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt derzeit zu zwei Fällen von Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen, bei denen sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten.

Vorfall 1: Beschädigter Außenspiegel in der Gymnasiumstraße

Vorfall 2: Unfallbeschädigter Renault in der Hans-Weinzierl-Straße

  • Tatzeitraum: Montag, 15. Juni 2026, bis Freitag, 19. Juni 2026.

  • Fahrzeug: Grauer Renault.

  • Ort: Hans-Weinzierl-Straße, Schweinfurt (auf einem Parkstreifen).

  • Schaden: Unfallschaden am Fahrzeug.

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen oder den flüchtigen Verursachern geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

ANZEIGE
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis

ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. Juni 2026Letztes Update 23. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)