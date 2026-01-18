Polizei spendet an integrativen Lebenshilfe-Kindergarten
SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat dem Lebenshilfe-Kindergarten in der Gartenstadt eine Spende in Höhe von 300 Euro übergeben. Der Betrag stammt aus einer kreativen Aktion im Rahmen des polizeinternen Gesundheitstags 2025, bei dem durch den Verkauf kleiner Snacks gezielt Geld für einen guten Zweck gesammelt wurde. Geschäftsführer Martin Groove nahm die Spende am Dienstag entgegen und bedankte sich für die lokale Unterstützung der inklusiven Einrichtung.
Das Geld wird im Kindergarten zweckgebunden für das Neurofeedback-Angebot verwendet, wie Christiane Göbel, Leitung Fachdienst, bei der Übergabe erläuterte. Neurofeedback-Fachmann Marco Geis demonstrierte den Beamten die computergestützte Therapieform, die Kindern dabei hilft, ihre Aufmerksamkeitsspanne durch die gezielte Vernetzung von Gehirnarealen spielerisch zu steigern. Das Angebot ist ein wichtiger Baustein im pädagogischen Alltag der Einrichtung, in der aktuell 87 Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam betreut werden.
Zum Abschluss der Spendenübergabe erhielten die Vertreter der Polizei einen Einblick in das inklusive Konzept und besichtigten die Räumlichkeiten in der Gartenstadt. Der Besuch endete mit einem Rundgang, bei dem auch die Kinder die Gelegenheit hatten, die Beamten kennenzulernen. Die Spende der Polizeiinspektion trägt dazu bei, innovative Fördermethoden wie das Neurofeedback nachhaltig im Sinne der Kinder zu sichern.
