Polizei stellt flüchtige Diebesbande

WÜRZBURG – In der Innenstadt wurde am Dienstagmittag kurz nach 12:00 Uhr eine Diebesbande gefasst. Ein Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Schönbornstraße bemerkte drei osteuropäische Täter, die gemeinschaftlich in mehreren Geschäften Ladendiebstähle begingen.

Anschließend flüchteten sie in einem blauen Ford Transit mit ausländischer Zulassung. Durch das schnelle Eingreifen der Würzburger Polizei konnte das Fahrzeug an der Schlachthofkreuzung gestoppt werden.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und der Verdächtigen wurde Diebesgut im mittleren dreistelligen Bereich sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg entrichteten die Beschuldigten eine Sicherheitsleistung für die Hauptverhandlung und durften ihre Reise fortsetzen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen bandenmäßigen Ladendiebstahls.