Polizei stellt Kosmetik im Wert von 15.000 Euro sicher – Verdacht auf Hehlerei an A3-Rastanlage
WEIBERSBRUNN – Im Landkreis Aschaffenburg hat die Verkehrspolizei bei einer Kontrolle an der Rastanlage Spessart Süd eine größere Menge mutmaßlich gestohlener Kosmetikartikel sichergestellt und Ermittlungen wegen gewerbsmäßiger Hehlerei eingeleitet.
Bei einer Kontrolle eines französischen VW Touran traf eine Streife auf zwei Männer im Alter von 23 und 21 Jahren mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Im Kofferraum wurden drei Taschen mit Kosmetikprodukten entdeckt, deren Wert auf rund 15.000 Euro geschätzt wird.
Einen Eigentumsnachweis konnten die beiden Insassen nicht vorlegen. Auch die Angaben zur Herkunft der Ware erschienen den Beamten nicht glaubhaft, weshalb die Gegenstände sichergestellt wurden.
Gegen die Männer wird nun wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei ermittelt. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt, da für das Fahrzeug keine gültige Zulassung vorlag.
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