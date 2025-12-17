Polizei stoppt Christbaumhändler – Anhänger um mehr als 100 Prozent überladen

LOHR A.MAIN / SACKENBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montag wurde ein Gespann aus Pkw und Anhänger aus dem Verkehr gezogen, nachdem eine deutliche Überladung festgestellt wurde. Den Christbaumhändler erwartet eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Gegen 15:00 Uhr fiel Beamte der Polizei Lohr a.Main auf der B26 ein Gespann auf, dessen Anhänger bis über die sogenannten Rungen mit Christbäumen beladen war und deutlich sichtbar unter dem Gewicht der Ladung litt. Der Anhänger bog sich regelrecht durch und auch die Tragfähigkeit der Reifen war erkennbar ausgereizt.

Die Kontrolle auf einer Waage bestätigte den Verdacht der Polizisten. Der Anhänger brachte es auf 4.080 Kilo, hätte aber nur 2.000 Kilo wiegen dürfen – eine Überlaudung um 103 Prozent.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden, bis ein Teil der etwa 150 Bäume abgeladen war. Der Christbaumhändler muss mit einer Geldbuße und einem Punkt in Flensburg rechnen.