Polizei stoppt manipuliertes E-Bike: 24-Jähriger unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen
BAD NEUSTADT A. D. SAALE – Ein verhängnisvoller Kontrollmoment ereignete sich am Montagabend im Ortsteil Mühlbach: Die Polizei stoppte einen 24-jährigen Radfahrer, dessen Mountainbike durch technische Eingriffe eine gefährliche Leistungssteigerung erfahren hatte. Zudem stand der Fahrer selbst unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.
Die Kontrolle: Zweifache Gefährdung
Gegen 21:40 Uhr fiel der 24-jährige deutsche Staatsbürger einer Polizeistreife am Heuweg auf. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten zwei gravierende Probleme fest:
-
Fahruntüchtigkeit: Der Mann wies drogentypische Auffälligkeiten auf, weshalb nun ein Verfahren wegen möglicher Fahrt unter Cannabiseinfluss gegen ihn läuft.
-
Technisch manipuliertes Rad: Das Mountainbike war mit einem nachträglich angebrachten Elektromotor ausgestattet, der das Rad selbstständig auf Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h beschleunigt.
Rechtliche Konsequenzen
Durch die Manipulation verlor das Fahrzeug seine Einstufung als Fahrrad. Da es nun als Kraftrad gilt, fehlten dem 24-Jährigen die notwendigen Voraussetzungen für die Teilnahme am Straßenverkehr. Er muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten:
-
Fahren ohne Fahrerlaubnis
-
Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
-
Verstöße gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) und die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt.
Wichtiger Hinweis der Polizei zur Rechtslage
Die Polizei warnt eindringlich vor der Manipulation elektrisch unterstützter Fahrräder:
-
Pedelecs/E-Bikes: Diese gelten nur dann als Fahrräder, wenn die Motorunterstützung bei maximal 25 km/h endet.
-
Rechtliche Einstufung: Fahrzeuge, die ohne Pedalunterstützung schneller als 25 km/h fahren oder deren Motor auch oberhalb dieser Grenze unterstützt, sind zulassungspflichtig und benötigen ein Versicherungskennzeichen sowie ggf. eine Fahrerlaubnis.
-
Risiken: Wer sein E-Bike technisch leistungsstärker macht, verliert den rechtlichen Schutz und darf das Fahrzeug nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr führen. Zudem erlischt bei einem Unfall unter Umständen der Versicherungsschutz für entstandene Schäden.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!