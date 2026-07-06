Auto IU

Polizei stoppt Motorradfahrer bei unerlaubter Geländefahrt in Bischofsheim

6. Juli 2026Letztes Update 6. Juli 2026
Polizei stoppt Motorradfahrer bei unerlaubter Geländefahrt in Bischofsheim
Symbolfoto: 2fly4
A N Z E I G E
Eisgeliebt

BISCHOFSHEIM I. D. RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Sonntagmittag musste die Polizei Bad Neustadt die Fahrt eines 22-jährigen Motorradfahrers unterbinden. Der junge Mann war zuvor durch unerlaubtes Fahren abseits befestigter Wege aufgefallen.

Unerlaubte „Querfeldein-Fahrt“

Gegen 14:15 Uhr beobachteten die Beamten, wie der 22-Jährige mit seiner Maschine über die Wiese am Rodelhang fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer gegen mehrere rechtliche Vorgaben verstoßen hatte.

Konsequenzen für den 22-Jährigen

A N Z E I G E N
Verstrickt und zugenäht
Doggenclub

Dem Motorradfahrer werden nun mehrere Verstöße zur Last gelegt:

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Premium-Eis
Mehr

  • Verstoß gegen das Landesstraf- und Verordnungsgesetz: Aufgrund des verbotenen Befahrens bzw. Betretens von Grundstücken.

  • Verkehrsrechtliche Verstöße: Der Mann muss sich zudem wegen zwei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten.

Die Polizei untersagte dem jungen Mann die Weiterfahrt. Sein Motorrad musste daraufhin mit einem Anhänger abtransportiert werden.


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. Juli 2026Letztes Update 6. Juli 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)