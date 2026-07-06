Polizei stoppt schlangenlinien-fahrenden Dacia-Fahrer ohne Führerschein
WÜRZBURG / GERBRUNN, LKR. WÜRZBURG – Ein 29-jähriger Autofahrer sorgte am Samstagabend mit seiner gefährlichen Fahrweise für Aufsehen. Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte der Mann gestoppt werden; er stand unter Alkoholeinfluss und besaß zudem keine Fahrerlaubnis.
Hergang der gefährlichen Fahrt
Gegen 21:10 Uhr meldete ein Zeuge einen Dacia, der in deutlichen Schlangenlinien durch das Würzburger Stadtgebiet fuhr. Der Fahrer gefährdete dabei mehrfach den Gegenverkehr. Die Fahrtstrecke erstreckte sich über die Nürnberger Straße, die Gattinger Straße und die Kitzinger Straße bis hin nach Gerbrunn. In der Würzburger Straße kam der Pkw schließlich zum Stehen.
Als die alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, versuchte der 29-jährige Fahrer erneut loszufahren, wurde jedoch von den Beamten erfolgreich gestoppt.
Ermittlungen der Polizei
Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch fest. Da der Mann zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurden folgende Maßnahmen eingeleitet:
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Blutentnahme: Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobe angeordnet.
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Unterbindung der Weiterfahrt: Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Dacia-Fahrers gefährdet wurden oder Ausweichmanöver einleiten mussten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 / 457-2230 zu melden.
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