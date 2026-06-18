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Polizei sucht Entblößten nach exhibitionistischem Vorfall in Münnerstadt

18. Juni 2026Letztes Update 18. Juni 2026
Polizei sucht Entblößten nach exhibitionistischem Vorfall in Münnerstadt
Symbolbild: 2fly4
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MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen fahndet nach einem unbekannten Mann, der am Mittwochabend, den 17. Juni 2026, im Bereich des Berufsbildungszentrums (BBZ) aufgefallen ist.

Sachverhalt

Gegen 19:00 Uhr sprach der Unbekannte eine 29-jährige Frau auf dem Fahrradweg zwischen dem BBZ und dem Gymnasium an. Dabei stand der Mann mit heruntergelassener Hose und entblößtem Glied in einer Hecke. Die Frau entfernte sich umgehend vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bisher ohne Erfolg.

Personenbeschreibung

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Der Mann wird wie folgt beschrieben:

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  • Erscheinungsbild: Sonnengebräunte Haut, mittellange Haare

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  • Mitgeführtes Objekt: Schwarzes Mountainbike

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann ebenfalls wahrgenommen haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.


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