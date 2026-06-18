Polizei sucht Entblößten nach exhibitionistischem Vorfall in Münnerstadt
MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen fahndet nach einem unbekannten Mann, der am Mittwochabend, den 17. Juni 2026, im Bereich des Berufsbildungszentrums (BBZ) aufgefallen ist.
Sachverhalt
Gegen 19:00 Uhr sprach der Unbekannte eine 29-jährige Frau auf dem Fahrradweg zwischen dem BBZ und dem Gymnasium an. Dabei stand der Mann mit heruntergelassener Hose und entblößtem Glied in einer Hecke. Die Frau entfernte sich umgehend vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bisher ohne Erfolg.
Personenbeschreibung
Der Mann wird wie folgt beschrieben:
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Alter: Schätzungsweise 20 Jahre
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Größe/Statur: Etwa 170 cm groß, normale Statur
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Erscheinungsbild: Sonnengebräunte Haut, mittellange Haare
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Bekleidung: Schwarzes T-Shirt (ohne Aufschrift), auffällige übergroße braune Hose
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Mitgeführtes Objekt: Schwarzes Mountainbike
Zeugenaufruf
Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann ebenfalls wahrgenommen haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.
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