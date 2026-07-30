Polizei sucht Mann nach exhibitionistischer Handlung in Parkanlage Bad Bocklet

BAD BOCKLET, LKR. BAD KISSINGEN – Nach einem Vorfall in einer Parkanlage sucht die Polizei Bad Kissingen nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll sich am Mittwochnachmittag neben eine Frau gelegt und anschließend an seinem Glied manipuliert haben.

Wie der Polizei erst mehrere Stunden später bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall bereits gegen 15.30 Uhr in einer Parkanlage östlich des Brunnenbaus. Nach bisherigen Erkenntnissen legte sich der Unbekannte neben eine 43-jährige Frau und begann, an seinem Glied zu manipulieren. Als die Frau den Mann ansprach, flüchtete dieser in unbekannte Richtung.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

etwa 180 Zentimeter groß

normale Statur

etwa 50 Jahre alt

grün-weiße Mütze

blaues langärmeliges Hemd

Die Polizei Bad Kissingen bittet Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.