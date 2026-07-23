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Polizei sucht Opel-Fahrerin nach Unfall mit Fahrrad

23. Juli 2026Letztes Update 23. Juli 2026
Polizei sucht Opel-Fahrerin nach Unfall mit Fahrrad
Symbolfoto: 2fly4
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BAD NEUSTADT AN DER SAALE, OT BRENDLORENZEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einem abgestellten Fahrrad am Freitagnachmittag sucht die Polizei die Fahrerin eines silberfarbenen Opel mit Bad Brückenauer Kennzeichen.

Der Unfall ereignete sich zwischen 15:45 Uhr und 16:00 Uhr im Bereich des Alten Bahnwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß die Fahrerin des Opel gegen ein abgestelltes Fahrrad.

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Anschließend kam es zu einem Gespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten. Danach setzten beide ihre Fahrt beziehungsweise ihren Weg fort.

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Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale bittet die bislang unbekannte Fahrerin sowie mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09771/606-0 zu melden.


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