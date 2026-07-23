Polizei sucht Opel-Fahrerin nach Unfall mit Fahrrad

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, OT BRENDLORENZEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einem abgestellten Fahrrad am Freitagnachmittag sucht die Polizei die Fahrerin eines silberfarbenen Opel mit Bad Brückenauer Kennzeichen.

Der Unfall ereignete sich zwischen 15:45 Uhr und 16:00 Uhr im Bereich des Alten Bahnwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß die Fahrerin des Opel gegen ein abgestelltes Fahrrad.

Anschließend kam es zu einem Gespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten. Danach setzten beide ihre Fahrt beziehungsweise ihren Weg fort.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale bittet die bislang unbekannte Fahrerin sowie mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09771/606-0 zu melden.