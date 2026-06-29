Polizei sucht Unbekannten nach Belästigung im Kitzinger Freibad
KITZINGEN – Am Samstagabend kam es im Kitzinger Freibad zu einem Vorfall, bei dem eine 15-Jährige belästigt wurde. Die Polizei Kitzingen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.
Hergang des Vorfalls
Gegen 18:50 Uhr befand sich die Jugendliche im Nichtschwimmerbecken des Freibads. Dort wurde sie laut aktuellem Sachstand mehrfach von einem unbekannten Mann belästigt, der sie unter anderem auf den Hals küsste. Nach dem Vorfall informierte die 15-Jährige den Bademeister, welcher umgehend die Polizei verständigte. Bei Ankunft der Polizeistreife hatte der Tatverdächtige den Ort bereits verlassen.
Täterbeschreibung
Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:
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Alter: ca. 40 Jahre
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Größe: ca. 165 cm
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Gewicht: ca. 70 kg
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Besondere Merkmale: Drachen-Tattoo auf der rechten Schulter
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Bekleidung: orangefarbene Badehose
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Sonstiges: Er gab an, „Alex“ zu heißen.
Zeugenaufruf
Die Polizei Kitzingen bittet Zeugen, die am Samstagabend im Freibad Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des beschriebenen Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 09321 / 141-0 zu melden.
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