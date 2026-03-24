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Polizei sucht Zeugen nach Fuck-Finger-Vorfall mit Radfahrer in Haßfurt

24. März 2026Letztes Update 24. März 2026
Polizei sucht Zeugen nach Fuck-Finger-Vorfall mit Radfahrer in Haßfurt
Symbolbild von Sam Williams auf Pixabay
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HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung eines Vorfalls, der sich bereits am Montag, den 16. März 2026, ereignet hat. Im Fokus der Ermittlungen steht ein rücksichtsloses Fahrmanöver in der Oberen Vorstadt, bei dem ein Fahrradfahrer ein älteres Ehepaar massiv behindert haben soll.

Gegen 16:20 Uhr war ein junger Mann auf einem schwarz-grünen Fahrrad in Richtung Zeiler Straße unterwegs. Zeugenberichten zufolge fuhr der Radfahrer mittig auf der Fahrbahn und verhinderte so mutwillig, dass ein hinter ihm fahrender blauer Opel Mokka vorbeifahren konnte. Im weiteren Verlauf des Geschehens soll der Radfahrer dem Ehepaar zudem den Mittelfinger gezeigt haben.

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Die Beamten suchen nun insbesondere nach dem älteren Ehepaar, das in dem blauen Opel Mokka unterwegs war. Die beiden Personen werden dringend als wichtige Zeugen für das laufende Ermittlungsverfahren gesucht.

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Sachdienliche Hinweise zum Radfahrer oder zum gesuchten Ehepaar nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter folgender Telefonnummer entgegen: 09521/927-0

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